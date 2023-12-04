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Фуры «Доширака» перекрыли дорогу скорым и пожарным машинам в Рязанском районе

Фуры «Доширака» перекрыли дорогу скорым и пожарным машинам в Рязанском районе. Об этом рассказали жители деревень Карцево и Вишневка в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

«Вся улица Новоселковская и примыкающие дороги к заводу „Доширак“ заставлены фурами, следующими к заводу», — отметил комментатор.

По словам комментатора, помимо того, что проезд при чрезвычайных ситуациях для машин скорой помощи и пожарных усложняется, 77 маршрутка не доезжает до деревень. Легковые машины, как можно видеть на фотографиях комментатора, вынуждены объезжать фуры.

Также рязанка упомянула, что водители фур «устроили общественный туалет» в поселке и перекрывают проезды к частным домам. Как написали в комментарии, эта ситуация происходит из-за того, что руководство фирмы «Доширак» не организовало стоянку для своих водителей и машин.