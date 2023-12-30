Жителям Центральной России рассказали о погоде в новогодние каникулы

В праздничные дни в Центральной России будет морозная погода и небольшой снег. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В праздничные дни в Центральной России будет морозная погода и небольшой снег. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Понижение температуры и „прощай, слякоть“, скорее всего, произойдет 31 декабря, а новогодняя ночь уже будет морозной, с хорошим морозом, порядка -10. Вероятность такого прогноза я бы оценил в 70-80%, но не в 100%, потому что мы не знаем, какой очередной фортель выкинет атмосфера в последние дни декабря», — отметил синоптик.

По словам Шувалова, осадки ожидаются небольшие, от слабых до умеренных, и уже после Нового года. Первая неделя января обещает быть морозной, а затем не исключены резкие перепады температур.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Европейской части России ожидает аномально теплая новогодняя ночь.