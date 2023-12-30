Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
Вск, 31
Пнд, 01
-5°
ЦБ USD 89.69 -0.61 30/12
ЦБ EUR 99.19 -1.36 30/12
Нал. USD 91 / 90.2 30/12 08:00
Нал. EUR 97.1 / 90.2 29/12 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Как Рязань украсили к встрече 2024 года
Корреспондент РЗН. Инфо прошелся по центральным улицам...
Вчера 13:17
1 862
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
26 декабря 12:18
3 745
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
5 078
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
6 863
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жителям Центральной России рассказали о погоде в новогодние каникулы
В праздничные дни в Центральной России будет морозная погода и небольшой снег. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В праздничные дни в Центральной России будет морозная погода и небольшой снег. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Понижение температуры и „прощай, слякоть“, скорее всего, произойдет 31 декабря, а новогодняя ночь уже будет морозной, с хорошим морозом, порядка -10. Вероятность такого прогноза я бы оценил в 70-80%, но не в 100%, потому что мы не знаем, какой очередной фортель выкинет атмосфера в последние дни декабря», — отметил синоптик.

По словам Шувалова, осадки ожидаются небольшие, от слабых до умеренных, и уже после Нового года. Первая неделя января обещает быть морозной, а затем не исключены резкие перепады температур.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Европейской части России ожидает аномально теплая новогодняя ночь.