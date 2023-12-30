В Тульской области нашли тело похищенной по дороге на дачу пенсионерки

Тело 70-летней женщины, которая пропала по дороге на дачу, обнаружили с пробитой головой в городе Венев Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело 70-летней женщины, которая пропала по дороге на дачу, обнаружили с пробитой головой в городе Венев Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На женщину напали на железнодорожной станции Топканово в подмосковной Кашире. Известно, что 23 декабря ее ударили по голове и посадили в машину, когда она ехала в электричке на дачу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о своем похищении, после чего связь с ней пропала.

По подозрению в расправе над пенсионеркой задержали 72-летнего рецидивиста, который ранее отбывал 17-летний срок за убийство.