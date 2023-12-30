В США прокомментировали украинский удар по Белгороду

В Госдепе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду. США не поощряют действия Украины и не дают возможности для проведения таких атак.

В Госдепе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду. США не поощряют действия Украины и не дают возможности для проведения таких атак.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — заявили там журналистам «РИА Новости» в субботу, 30 декабря.

Напомним, ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. Погибли 14 человек, в том числе дети, 108 раненых.