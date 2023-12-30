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В Рязанской области 31 декабря ожидается до +3 градусов и снег
В Рязанской области в воскресенье, 31 декабря, температура воздуха ночью составит -3, +2, днем -2, +3 градуса.

В Рязанской области в воскресенье, 31 декабря, температура воздуха ночью составит -3, +2, днем -2, +3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь.

Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.