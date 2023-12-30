В Рязани после ремонта открылся манеж «Юность»

После ремонта в Рязани открыли манеж «Юность». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

После ремонта в Рязани открыли манеж «Юность». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Прошлым летом единственная легкоатлетическая арена Рязани была в плачевном состоянии. Строители полностью заменили покрытие и беговые дорожки. Привели в порядок стены и крышу, обновили входную зону. В январе спортсмены вернутся на площадку для тренировок», — написал глава региона.