В новых российских паспортах появится биометрия

Паспорта РФ нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Об этом говорится в постановлении Правительства на официальном сайте правовой информации.

Паспорта РФ нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Об этом говорится в постановлении Правительства на официальном сайте правовой информации.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Обновленные регламенты связаны с принятием нового закона о гражданстве.

«В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования — они будут действовать до их плановой замены.