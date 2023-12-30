В Москве пьяный мужчина до смерти забил приятеля ножкой стула

Преступление произошло в квартире дома на Загородном шоссе. Между 33-летним гостем и 67-летнем хозяином квартиры началась ссора.

В квартире на юге Москвы нетрезвый мужчина избил ножкой стула своего знакомого. От полученных травм тот скончался. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале .

Преступление произошло в квартире дома на Загородном шоссе. Между 33-летним гостем и 67-летнем хозяином квартиры началась ссора, гость принялся избивать мужчину ножкой стула. Нападавший был пьян.

Пострадавший собственник квартиры скончался.