В Брянской области при обстреле села погиб девятилетний ребенок

Глава региона подчеркнул, что ВСУ выпустили по мирным объектам более 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.

Губернатор Брянской области в субботу, 30 декабря, сообщил об обстреле ВСУ сел Кистер и Борщово. Есть погибший.

«Более 10 снарядов выпущено из РСЗО, — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале. — В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения».

Глава региона подчеркнул, что ВСУ выпустили по мирным объектам более 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.