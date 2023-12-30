РЗН. инфо узнал график работы рязанских торговых центров и супермаркетов в новогодние праздники

Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Рязанцам будет проще посмотреть график работы всех магазинов в одном месте.

Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Некоторые торговые центры заранее предупреждают о сокращенных днях своих покупателей, размещая информацию в соцсетях. Однако не все прибегают к такому методу. Рязанцам будет проще посмотреть график работы всех магазинов в одном месте.

Редакция РЗН. инфо выяснила, как будут работать торговые центры и гипермаркеты 31 декабря и первые январские дни. Расписание работы смотрите здесь.