Рязанцев предупредили об утренней гололедице
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным гидрометеорологов, ночью и утром 30 декабря на территории региона местами ожидается гололед, гололедица.
Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Напомним, температура воздуха по области ночью составит -3, +2 градуса, днем 0, +5 градусов.