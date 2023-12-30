Россиянам рассказали о последствиях попадания алкоголя на смартфон

Эксперт пояснил, что случится с мобильным телефоном в случае попадания на него алкоголя. Об этом рассказал
«Попадание на поверхность мобильного устройства напитков, особенно алкогольных или сахарных, может привести к его поломке. Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр», — пояснил Пермяков.
По его словам, после попадания алкоголя на поверхности образуется пленка из веществ, растворенных в напитке. Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана.
Эксперт посоветовал выключить телефон, слегка промыть его под теплой водой из-под крана, высушить и, не включая, отнести в сервисный центр. Предсказать, как пленка будет взаимодействовать с электроникой, невозможно, добавил Пермяков.
Наиболее безвредная жидкость для смартфона — это чистый спирт. Он содержит мало примесей и менее губителен для электроники и герметизирующих материалов. Если он попадет на устройство, нужно выключить телефон, дать ему просохнуть при комнатной температуре, а потом подогреть бытовым феном.
«Если же телефон упал в сосуд со спиртом или „благородным“ напитком вроде коньяка и виски, главное — не оставлять его там надолго», — подытожил специалист.