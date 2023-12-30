Россиянам рассказали о последствиях попадания алкоголя на смартфон

Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана.

Эксперт пояснил, что случится с мобильным телефоном в случае попадания на него алкоголя. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Попадание на поверхность мобильного устройства напитков, особенно алкогольных или сахарных, может привести к его поломке. Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр», — пояснил Пермяков.

По его словам, после попадания алкоголя на поверхности образуется пленка из веществ, растворенных в напитке. Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана.

Эксперт посоветовал выключить телефон, слегка промыть его под теплой водой из-под крана, высушить и, не включая, отнести в сервисный центр. Предсказать, как пленка будет взаимодействовать с электроникой, невозможно, добавил Пермяков.

Наиболее безвредная жидкость для смартфона — это чистый спирт. Он содержит мало примесей и менее губителен для электроники и герметизирующих материалов. Если он попадет на устройство, нужно выключить телефон, дать ему просохнуть при комнатной температуре, а потом подогреть бытовым феном.

«Если же телефон упал в сосуд со спиртом или „благородным“ напитком вроде коньяка и виски, главное — не оставлять его там надолго», — подытожил специалист.