Малков: Рязанская область готова оказать любую необходимую помощь белгородцам

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования близким и родным погибших во время обстрела ВСУ Белгорода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования близким и родным погибших во время обстрела ВСУ Белгорода. Он заявил, что Рязанская область готова оказать любую необходимую помощь и поддержку белгородцам.

«Сегодня в Белгороде произошла трагедия. Накануне праздника ВСУ совершили бесчеловечный удар по мирным гражданам. Эта атака — показатель бессилия и злобы украинского режима», — написал Малков в своем телеграм-канале.

Напомним, по последним данным МЧС, в Белгороде в субботу, 30 декабря, из-за обстрела со стороны ВСУ погибли девять взрослых и ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка.

На место вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.