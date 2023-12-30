ДС «Олимпийский» пригласил рязанцев на сеансы катания на коньках
Доступна аренда коньков, катания проводятся по расписанию, каждый сеанс длится 45 минут.
В новогодние праздники все желающие могут провести время в ДС «Олимпийский» на оздоровительном катании. Об этом РЗН. инфо сообщили во дворце спорта.
Доступна аренда коньков, катания проводятся по расписанию, каждый сеанс длится 45 минут.
Приобрести билеты можно в день катания в кассе ледового дворца.
Расписание на праздничные дни:
1 января
Начало сеансов:
17:00
18:15
19:30
20:45
2 января
Начало сеансов:
10:00
11:15
12:30
13:45
15:00
16:15
17:30
18:45
20:00
21:15
3 января
Начало сеансов:
10:00
11:15
12:30
13:45
15:00
16:15
17:30
18:45
20:00
21:15
5 января
Начало сеансов:
13:00
14:15
15:30
16:45
18:00
19:15
20:30
21:45
6 января
Начало сеансов:
15:30
16:45
18:00
19:15
20:30
21:45
7 января
Начало сеансов:
13:00
14:15
15:30
19:00
20:15
21:30