ДС «Олимпийский» пригласил рязанцев на сеансы катания на коньках

Доступна аренда коньков, катания проводятся по расписанию, каждый сеанс длится 45 минут.

В новогодние праздники все желающие могут провести время в ДС «Олимпийский» на оздоровительном катании. Об этом РЗН. инфо сообщили во дворце спорта.

Доступна аренда коньков, катания проводятся по расписанию, каждый сеанс длится 45 минут.

Приобрести билеты можно в день катания в кассе ледового дворца.

Расписание на праздничные дни:

1 января

Начало сеансов:

17:00

18:15

19:30

20:45

2 января

Начало сеансов:

10:00

11:15

12:30

13:45

15:00

16:15

17:30

18:45

20:00

21:15

3 января

Начало сеансов:

10:00

11:15

12:30

13:45

15:00

16:15

17:30

18:45

20:00

21:15

5 января

Начало сеансов:

13:00

14:15

15:30

16:45

18:00

19:15

20:30

21:45

6 января

Начало сеансов:

15:30

16:45

18:00

19:15

20:30

21:45

7 января

Начало сеансов:

13:00

14:15

15:30

19:00

20:15

21:30