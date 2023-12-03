Жители Рязани пожаловались на запах гари в городе

Жители Горрощи, Дашково-Песочни, Приокского, Московского, Семчина пожаловались на запах гари в городе. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«ДП стойкий запах гари и жженой резины! На фото облако выбросов, которое тянется со стороны Соколовки. ЖК Современник скрывается за этим облаком… Сколько можно уже травить всех!?», — написал рязанец.

Напомним, рязанцы пожаловались, что Семчино окутал дым.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»