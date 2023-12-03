Загоревшийся в Рязани ангар тушили 15 пожарных

В Рязани в микрорайоне Соколовка горел ангар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в 21.15 на улице Полевой.

В 00:19 пожар локализовали. В 00:50 ликвидировали открытое горение.

Погибших и пострадавших нет. Привлекалось пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Ранее рязанцы пожаловались, что Семчино окутал дым. Позже жители нескольких районов Рязани пожаловались на запах гари в городе.

Фото: Telegram-канал RZN LIFE