Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-1°
Втр, 05
-9°
ЦБ USD 89.76 1.18 02/12
ЦБ EUR 97.91 1.03 02/12
Нал. USD 90.51 / 91.6 02/12 08:00
Нал. EUR 90.51 / 91.6 02/12 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
9 минут назад
71
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
8 119
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
8 503
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
11 265
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Загоревшийся в Рязани ангар тушили 15 пожарных

В Рязани в микрорайоне Соколовка горел ангар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в 21.15 на улице Полевой.

В 00:19 пожар локализовали. В 00:50 ликвидировали открытое горение.

Погибших и пострадавших нет. Привлекалось пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Ранее рязанцы пожаловались, что Семчино окутал дым. Позже жители нескольких районов Рязани пожаловались на запах гари в городе.

Фото: Telegram-канал RZN LIFE