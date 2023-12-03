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ВСУ выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов

ВСУ за субботу, 2 декабря, выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днем ранее единственное попало под обстрел со стороны Украины.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка — три и два артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено два взрывных устройства», — написал Гладков.

Он отметил, что в Борисовском районе пять прилетов было по селу Богун-Городок. В Грайворонском округе три раза из миномета обстреляли окраину села Дроновка. В Краснояружском районе три раза из артиллерии обстреляли окраину села Староселье.

«В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть, по селу Муром — три минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас», — заключил Гладков.