Вильфанд: с 5 декабря на 60% территории России ожидается аномально холодная погода

Как минимум 60% территории России подвергнется вторжению холодных воздушных масс, что приведет к аномально холодной погоде с температурой на семь градусов ниже нормы, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на карту, то, начиная с 5 декабря, минимум 60% территории нашей страны подвергнется вторжению холодных воздушных масс», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что наиболее сложная погода будет в районах, где происходит противостояние очень теплого и очень холодного воздуха.