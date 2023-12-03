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В Ставропольском крае леопард напал на хозяина

В Георгиевском округе Ставропольского края леопард напал на 47-летнего хозяина. Об этом сообщил Mash.

Ночью в воскресенье, 3 декабря, в спасательную службу поступило сообщение, что из дома сбежал леопард и скрылся в неизвестном направлении.

По данным Telegram-канала, полицейские оцепили предполагаемую зону поиска и оповестили население о разгуливающем по окрестностям животном.

Спустя несколько часов леопарда нашли на дереве соседнего участка. По предварительным данным, его застрелили, чтобы не создавать угрозы местным жителям.

Хозяин животного отказался от госпитализации. Бригада скорой помощи установила, что у мужчины рваные раны головы и уха.

Отмечается, что персидскому леопарду по кличке Мурка семь лет. В поисковой операции участвовало 57 человек.