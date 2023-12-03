В США заявили, что Украине придется смириться с потерей территорий

На Западе постепенно начали осознавать, что Украине не удастся одержать победу в противостоянии с Россией, поэтому там все чаще открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта с отказом Киева от потерянных территорий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.

«Многие бывшие сторонники победы Украины сейчас открыто заявляют о своей поддержке урегулирования конфликта путем переговоров, включая признание потери территорий, на сегодняшний день принадлежащих России, в обмен на мир», — отметил он.

Риттер также подчеркнул, что неудачи ВСУ на поле боя отразились и на главном союзнике Украины — США.

По его мнению, Вашингтон теряет престиж и мировое доверие из-за провала украинской армии.