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В Рязанской области в 2023 году за нечитаемые номера оштрафовали более двух тысяч водителей

В Рязанской области в 2023 году за грязные и нечитаемые номера привлекли к ответственности более двух тысяч водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Ведомство напоминает владельцам транспортных средств, что за грязные или нечитаемые номера предусмотрена административная ответственность.

Нарушителям грозит штраф 500 рублей.

Отмечается, что за умышленно скрытый номер водителю грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок до трех месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера.