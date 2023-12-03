В Пермском крае в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

В Пермском крае произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Прикамья».

Авария произошла в субботу, 2 декабря, около 18:00 на 65 км автодороги Полазна-Чусовой.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с внедорожником «Хавал».

В результате ДТП погибла 48-летняя женщина. Еще шесть человек, включая шестилетнего ребенка, пострадали. Одного из пострадавших госпитализировали.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Полиция Прикамья»