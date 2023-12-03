В Иркутске в уличной драке убили 15-летнего школьника

В Иркутске в уличной драке убили 15-летнего школьника. Об этом пишет РЕН.ТВ.

К подросткам на остановке подошла агрессивная толпа. Начался словесный конфликт, который быстро перерос в потасовку. Один из парней ударил старшеклассника ножом по горлу. Прохожие пытались помочь пострадавшему, но тот скончался на месте до приезда скорой.

По одной из версий следствия, несовершеннолетние могли быть под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. Один из них состоит на учете в ПДН, и уже не в первый раз замешан в подобных разборках. Именно он нанес смертельный удар ножом.

После малолетние преступники разбежалась. Двое скрылись в другом районе, за 200 километров от райцентра. Однако в течение суток все зачинщики драки были задержаны.

Главный подозреваемый в убийстве школьника уже дает показания.