В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность. Об этом сообщает «Лента.ру».

"Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог", — заявил он.

При этом депутат объяснил, что внутри этой концепции стоит понимать не только рождение детей, но и процедуру «обрусения», формирование народа в силу миграционных потоков.

«Это не наказание — это способ решения проблемы», — заключил он.