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В Госдуме заявили о необходимости продлить срочную службу в армии до двух лет

Необходимо вернуть двухгодичную срочную службу, так как это поможет повысить качество мобилизационного ресурса. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Служить срочную службу надо два года», — написал Гурулев в своем telegram-канале.

Он добавил, что вместо увеличения числа призывников следует увеличить срок службы до двух лет.

По его мнению, это повысит качество подготовки резервного состава.

Парламентарий также выразил свою озабоченность «псевдоуниверситетами», которые предоставляют молодым людям отсрочку от армии во время обучения, не обеспечивая при этом достойного образования.