Рязанские полицейские призвали водителей отказаться от поездок на автомобиле

Рязанские полицейские призвали водителей отказаться от поездок на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах отмечается обильный снегопад.

Также осадки наблюдаются на автодороге М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловский, Путятинском и Щацком районах.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — посоветовали в ведомстве.

Напомним, для рязанцев выпустили два метеопредупреждения. По информации регионального ГУ МЧС, в области ожидается ледяной дождь и усиление ветра.