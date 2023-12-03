Подоляк: Украина не способна нарастить военное производство

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом — ред.) технологическом рывке. Когда будет обеспечена необходимым количеством орудия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с РФ», — сказал он.