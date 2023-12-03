Опубликован прогноз погоды на 4 декабря в Рязанской области
В области будет облачно.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 4 декабря, в Рязанской области. Информацию опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ночью мокрый снег, местами сильный. Ожидается метель, гололед. Днем небольшой снег. На дорогах ночью прогнозируют снежные заносы. Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, днем -10, -5 градусов.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 13-18 м/с.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.