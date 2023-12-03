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На Украине рассмотрят петицию о мобилизации депутатов и чиновников

Петиция к президенту Украины с призывом проведения мобилизации путем немедленного рассмотрения внесенных в Верховную раду законопроектов о привлечении к воинской службе парламентариев и чиновников набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом сообщило ТАСС.

«Обращаемся к президенту Украины с требованием определить как неотложные проекты законов, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности народных депутатов и государственных служащих Украины», — говорится в тексте петиции.

Автором обращения к украинскому лидеру выступил депутат Дубинский, ныне обвиняемый в госизмене и содержащийся под стражей. В тексте он отметил, что существующие сейчас правила, позволяющие чиновникам и депутатам избежать мобилизации, оказывают негативное влияние на социальную напряженность, а также нарушают равенство граждан перед конституцией.

Отмечается, что Дубинский в августе внес законопроект на рассмотрение в Верховную раду .