Мурашко объявил об обязательном переходе на электронные медкарты в 2024 году

Речь идет о переходе в электронную медкарту «с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам».

Мурашко объявил об обязательном переходе на электронные медкарты в 2024 году. Об этом сообщило ТАСС.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это [переход на электронные медицинские карты — прим. ред.] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. Отказ от бумаги — это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента», — передает слова Мурашко ТАСС.

Министр здравоохранения РФ объяснил, что речь идет о переходе в электронную медкарту «с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам».

«В целом будущее первичной медико-санитарной помощи — это, конечно же, доступность для населения и отказ от бумаги. Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, — он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — заключил министр.