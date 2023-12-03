Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
-2°
Пнд, 04
-1°
Втр, 05
-11°
ЦБ USD 89.76 1.18 02/12
ЦБ EUR 97.91 1.03 02/12
Нал. USD 90.51 / 91.6 02/12 08:00
Нал. EUR 90.51 / 91.6 02/12 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
5 часов назад
631
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
8 263
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
8 646
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
11 401
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Минобороны: ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска

ВС России поразили командный пункт центра управления и оповещения систем противовоздушной обороны Воздушного командования «Восток» украинской армии в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что средствами ПВО и РЭБ сбили восемь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Подкуйчанск ЛНР, Славное, Белогоровка ДНР, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области. Также сбили две ракеты С-200 и один снаряд HIMARS.

Кроме того, ВС РФ поразили склады горючего ВСУ в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого, а также арсенал в Николаевской области.

Также ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Красно-Лиманском направлении.