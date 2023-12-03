Минобороны: ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска

ВС России поразили командный пункт центра управления и оповещения систем противовоздушной обороны Воздушного командования «Восток» украинской армии в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что средствами ПВО и РЭБ сбили восемь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Подкуйчанск ЛНР, Славное, Белогоровка ДНР, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области. Также сбили две ракеты С-200 и один снаряд HIMARS.

Кроме того, ВС РФ поразили склады горючего ВСУ в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого, а также арсенал в Николаевской области.

Также ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Красно-Лиманском направлении.