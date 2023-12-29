Жителя Клепиковского района посадили за хищение велосипеда у своего знакомого

И телефона.

В Клепиковском районе вынесли наказание 32-летнему мужчине за кражу с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ, пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером в июле 2023 года неработающий, ранее судимый, часто распивающий алкоголь мужчина украл велосипед, который принадлежал его знакомому.

Отмечается, что аналогичное преступление он совершил в январе 2022 года. У этого же знакомого он похитил телефон марки Xiaomi с целью дальнейшей продажи.

Ущерб от двух преступлений составил более 15 тысяч рублей. Для потерпевшего эта сумма являлась значительной.

«Велосипед был обнаружен оперативным подразделением, сотовыйтелефон обнаружить не удалось», — рассказали в пресс-службе.

В результате суд назначил мужчине два года колонии строгого режима.