Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

Ранее сообщалось, что ночью и утром 29 декабря на территории Украины объявили воздушную тревогу

В ночь на пятницу, 29 декабря, на военных и промышленных объектах Украины случились взрывы. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале.

Он рассказал, что взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры. При этом подробностей Залужный не привел.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 29 декабря на территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы произошли в Харькове, Днепропетровске, подконтрольном украинским властям Запорожье. Также стало известно о взрывах в Одессе и Киеве.