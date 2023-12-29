В Волгоградской области при пожаре погибли женщина и двое детей

Возгорание произошло в ночь на пятницу, 29 декабря, в Калачевском районе.

В Волгоградской области при пожаре погибли женщина и двое детей. Об этом сообщил портал V1.ru .

По информации портала, возгорание произошло в ночь на пятницу, 29 декабря, в Калачевском районе.

К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом. Женщину и троих детей смогли вытащить из огня, однако выжить смог только один ребенок — его доставили в реанимацию Калачевской ЦРБ с ожогами тела 1-3-й степени, ожогом верхних дыхательных путей. Помимо этого, у него диагностировали болевой шок.