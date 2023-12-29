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В Уфе случилась массовая драка

В Уфе произошла массовая драка. Об этом сообщил портал «КП-Уфа».

Инцидент произошел на улице Баязита Бикбая.

Отмечается, что в драке участвовали 20 человек. Изданию в пресс-службе МВД Башкирии, в отделение уфимской полиции поступило сообщение о происшествии. Правоохранители смогли установить нескольких участников инцидента.

На данный момент полицейские устанавливают детали конфликта. По предварительной информации, он случился между несколькими местными жителями из-за личной неприязни.