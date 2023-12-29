В Уфе случилась массовая драка
В Уфе произошла массовая драка. Об этом сообщил портал «
Инцидент произошел на улице Баязита Бикбая.
Отмечается, что в драке участвовали 20 человек. Изданию в пресс-службе МВД Башкирии, в отделение уфимской полиции поступило сообщение о происшествии. Правоохранители смогли установить нескольких участников инцидента.
На данный момент полицейские устанавливают детали конфликта. По предварительной информации, он случился между несколькими местными жителями из-за личной неприязни.