В Уфе случилась массовая драка

В Уфе произошла массовая драка. Об этом сообщил портал « КП-Уфа ».

Инцидент произошел на улице Баязита Бикбая.

Отмечается, что в драке участвовали 20 человек. Изданию в пресс-службе МВД Башкирии, в отделение уфимской полиции поступило сообщение о происшествии. Правоохранители смогли установить нескольких участников инцидента.

На данный момент полицейские устанавливают детали конфликта. По предварительной информации, он случился между несколькими местными жителями из-за личной неприязни.