В Тульской области 48 человек, в том числе 15 детей, госпитализировали с кишечной инфекцией

В Тульской области 48 человек, среди которых 15 детей, госпитализировали с кишечной инфекцией. Предварительная причина — канализационные стоки попали в водопровод. Об этом пишет Mash.

В последние дни жители города Плавска жаловались на проточную воду — от нее плохо пахло, видна была грязь и частички нечистот.

До этого произошла крупная коммунальная авария.

Местный Роспотребнадзор начал расследование после сотен поступивших жалоб. В Плавск направлены специалисты для отбора проб воды и установления причины и источника массового заболевания.