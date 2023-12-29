В семи населенных пунктах Рязанской области в 2024 году установят новые системы оповещения

В 2024 году точки оповещения поставят в Касимове, Спас-Клепиках, Михайлове, Ряжске, Рыбном, Сасове, Скопине.

В семи населенных пунктах Рязанской области в 2024 году установят новые системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В 2024 году точки оповещения поставят в Касимове, Спас-Клепиках, Михайлове, Ряжске, Рыбном, Сасове, Скопине.

Отмечается, что в 2023 году в регионе поставили 63 системы оповещения. Технику поставили по региональной ведомственной программе в Рязани, Милославском и Старожиловском районах.