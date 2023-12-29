В Санкт-Петербурге обнаружили трупы мужчины и женщины

В Санкт-Петербурге обнаружили трупы мужчины и женщины. Об этом сообщила « Фонтанка ».

Инцидент произошел в четверг, 28 декабря. Полицию вызвали в дом на проспекте Авиаконструкторов. Жители рассказали об обнаруженном трупе.

Следственно-оперативная группа нашла тело 50-летнего мужчины. В квартире за его спиной лежал труп 41-летней хозяйки. При этом отмечается, что следов насильственной смерти на телах не нашли.

Трупы увезли в морг для установления причин смерти.