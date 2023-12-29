В Рязанском районе врач «скорой» получил травмы, прибыв на место аварии

ДТП произошла в среду, 27 декабря, на трассе М5 «Урал».

В Рязанском районе врач «скорой» получил травмы, прибыв на место аварии. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань».

ДТП случились в среду, 27 декабря, на трассе М5 «Урал».

На выезде из Рязани столкнулись три автомобиля. Погиб один человек, пять пострадали.

Позже стало известно, что пострадала и бригада «скорой». По информации издания, когда рядом с местом аварии стоял реанимационный автомобиль, в него влетела легковушка.

«Врачу потом семь швов наложили. Следом вызвали еще две бригады скорой, всем пострадавшим оказана медпомощь», — сообщил собеседник издания.