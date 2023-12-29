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В Рязанской области умер участник Великой Отечественной войны Станислав Николаев
Он жил в Сасове. Ему было 86 лет.

В Рязанской области умер участник Великой Отечественной войны Станислав Николаев. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В начале войны он жил в Кронштадте, ему было шесть лет. Когда начались бомбежки города, бабушка собрала документы, взяла детей, и все вместе они переехали в Ленинград. Некоторое время семья жила там. Потом Николаева вместе с детьми эвакуировали. Они добрались до Саратовской области. Жили в деревне, помогали взрослым.

В 1943 году дети начали искать родителей. Через некоторое время им пришла телеграмма, в которой говорилось, что мать — в Махачкале. Отец Николаева погиб на фронте.

Позже семья переехала в Сасово. Там Станислав Николаев жил до конца своих дней. Ему было 86 лет.