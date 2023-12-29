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В Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход»
Отмечается, что мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых переходах. За подобные нарушения автомобилистам грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

В Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рейд состоится в пятницу, 29 декабря.

Отмечается, что мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых переходах. За подобные нарушения автомобилистам грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.