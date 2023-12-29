В Рязанской области осудят краснодарца, по вине которого произошло смертельное ДТП
Авария случилась в июне 2023 года в Александро-Невском районе.
В Рязанской области осудят краснодарца, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла в июне 2023 года.
По информации ведомства, 24-летний обвиняемый, занимаясь транспортной поездкой по Александро-Невскому району, находился за рулем Mercedes Benz. Он выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив «ГАЗели», которой управлял 57-летний житель Тамбовской области.
В результате аварии 20-летний пассажир Mercedes получил травмы, от которых позже умер.
Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Ряжский райсуд для рассмотрения.