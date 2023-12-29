В Рязанской области осудят краснодарца, по вине которого произошло смертельное ДТП

Авария случилась в июне 2023 года в Александро-Невском районе.

В Рязанской области осудят краснодарца, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила прокуратура региона.

Авария произошла в июне 2023 года.

По информации ведомства, 24-летний обвиняемый, занимаясь транспортной поездкой по Александро-Невскому району, находился за рулем Mercedes Benz. Он выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив «ГАЗели», которой управлял 57-летний житель Тамбовской области.

В результате аварии 20-летний пассажир Mercedes получил травмы, от которых позже умер.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Ряжский райсуд для рассмотрения.