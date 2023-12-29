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Рязанцев предупредили о поддельной лососевой икре «Камчатка CAVIAR»
В реализации выявлена фальсифицированная икра лососевая зернистая Премиум «Камчатка CAVIAR» баночная, на маркировке которой указан производитель — ООО «Русский деликатес».

Рязанцев предупредили о поддельной лососевой икре «Камчатка CAVIAR». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В реализации выявлена фальсифицированная икра лососевая зернистая Премиум „Камчатка CAVIAR“ баночная, на маркировке которой указан производитель — ООО „Русский деликатес“ (Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73, вл.7)», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что данный изготовитель на территории Камчатского края производственную деятельность не осуществляет. Продукция маркируется с указанием несуществующего адреса.

«При выборе икры лососевой зернистой баночной обращайте особое внимание на потребительскую маркировку. Если на маркировке указан производитель ООО „Русский деликатес“ напоминаем, что это фальсифицированная икра», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.