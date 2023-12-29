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В Рязанской области в массовом ДТП пострадал 38-летний мужчина
Есть пострадавший.

В Шиловском районе 28 декабря произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Авария случилась примерно в 13:55 на 264 километре дороги «Москва-Челябинск». По предварительной информации, 38-летний рязанец за рулем «Газели» столкнулся с грузовиком Man, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

На фотографиях видно, что повреждения получила еще одна машина, однако при каких обстоятельствах — не уточняется.

В результате ДТП водитель «Газели» получил травмы.