В Рязани пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места
Авария случилась на перекрестке улиц 9-й линии и Осипенко.
В Рязани пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Авария случилась на перекрестке улиц 9-й линии и Осипенко.
«Пьяный водитель после жесткой аварии вышел, пошатываясь, отъехал, развернулся и скрылся с места ДТП. Пострадавшая пассажирка рыдает, но остановить машину виновника не смогли», — написал очевидец.
Отмечается, что водитель был за рулем Ford Focus с номером «у402 оу 69».