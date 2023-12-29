В Рязани пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места

Авария случилась на перекрестке улиц 9-й линии и Осипенко.

В Рязани пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Авария случилась на перекрестке улиц 9-й линии и Осипенко.

«Пьяный водитель после жесткой аварии вышел, пошатываясь, отъехал, развернулся и скрылся с места ДТП. Пострадавшая пассажирка рыдает, но остановить машину виновника не смогли», — написал очевидец.

Отмечается, что водитель был за рулем Ford Focus с номером «у402 оу 69».