В Рязани появится новый жилой комплекс с уникальной набережной, арт-зоной и рыболовным клубом от ГК «Зеленый сад»

Сбербанк и ГК «Зеленый сад» заключили договор на проектное финансирование нового жилого комплекса в Борках, продажи которого стартуют в начале следующего года, а реализация подарит рязанцам уникальную благоустроенную набережную, сравнимую по площади с Лыбедским бульваром или парком ЦПКиО.

Документ подписали в пятницу, 29 декабря, управляющий директор ГК «Зеленый Сад» Андрей Оришкевич и начальник управления кредитования Рязанского ГОСБ Александр Юшков.

Сумма сделки — более 1,5 млрд рублей.

Это одно из самых масштабных финансирований с использованием эскроу-счетов в Рязани. Такая модель работы застройщиков с покупателями обеспечивает полную безопасность для клиентов. Девелопер строит дом на собственные средства или берет кредит в банке, а деньги клиентов при покупке квартиры поступают на специальный банковский счет, средства с которого будут перечислены девелоперу только после оформления клиентом квартиры в собственность.

Суммарно комплекс рассчитан на 1805 квартир и будет представлять собой 19 восьмиэтажных домов из экологичных материалов, детский сад на 265 мест, МФЦ, участковый пункт полиции, поликлинику и раздаточный пункт молочной кухни.

Вместе с возведением нового жилья застройщик реализует причал для швартовки маломерных судов, вертолетную площадку, рыболовный клуб, арт-зоны, досуговые центры, эксклюзивные площадки для отдыха, гостиничный комплекс.

Узнать больше о преимуществах комплекса, выбрать планировки и получить индивидуальные условия покупки можно будет совсем скоро в центральном офисе компании по адресу: Солотчинское шоссе, дом 2 или по телефону 777-777.