Объявлен сбор средств на лечение автора слов к гимну Рязани

Ему 65 лет. О болезни Ибрагимова в соцсетях рассказала его дочь.

В Рязани начался сбор средств на лечение поэта Нурислана Ибрагимова. Об этом в соцсетях сообщила его дочь.

По информации из публикации известно, что 65-летний Ибрагимов заболел раком. «Злокачественную опухоль недавно удалили, сейчас он восстанавливается после сложной операции, но раковые клетки еще остались, поэтому ему предстоит пройти не один курс химиотерапии и долгую реабилитацию», — написала родственница поэта. Она отметила, что у него подрастает маленький сын (ему четыре года), и он очень привязан к отцу.

Родным Ибрагимова требуется финансовая помощь на лечение. Реквизиты для перевода:

Карта Сбербанка — 2202 2021 0642 4595

Привязана к номеру телефона +7 (915) 611-07-17

«При переводе денежных средств в сообщении желательно указать „Помощь на лечение“», — сообщает дочь.

Нурислан Ибрагимов — автор слов к гимну Рязани «О, Кремли». Песню исполняла Валентина Толкунова.