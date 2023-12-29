Объявлен сбор средств на лечение автора слов к гимну Рязани

В Рязани начался сбор средств на лечение поэта Нурислана Ибрагимова. Об этом в соцсетях сообщила его дочь.
По информации из публикации известно, что 65-летний Ибрагимов заболел раком. «Злокачественную опухоль недавно удалили, сейчас он восстанавливается после сложной операции, но раковые клетки еще остались, поэтому ему предстоит пройти не один курс химиотерапии и долгую реабилитацию», — написала родственница поэта. Она отметила, что у него подрастает маленький сын (ему четыре года), и он очень привязан к отцу.
Родным Ибрагимова требуется финансовая помощь на лечение. Реквизиты для перевода:
- Карта Сбербанка — 2202 2021 0642 4595
- Привязана к номеру телефона +7 (915) 611-07-17
«При переводе денежных средств в сообщении желательно указать „Помощь на лечение“», — сообщает дочь.
Нурислан Ибрагимов — автор слов к гимну Рязани «О, Кремли». Песню исполняла Валентина Толкунова.