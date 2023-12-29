В Рязани не планируют открывать круглосуточные стоматологии
Ранее в соцсетях региональный минздрав заявлял, что власти «рассмотрят возможность [открытия] и необходимость круглосуточной стоматологии».
В Рязани не собираются открывать круглосуточные стоматологии. Об этом РЗН. Инфо рассказали в министерстве здравоохранения Рязанской области.
Ранее в соцсетях региональный минздрав заявлял, что власти «рассмотрят возможность [открытия] и необходимость круглосуточной стоматологии».
Позже министерство сообщило РЗН. Инфо, что у них нет планов по открытию ночных стоматологий.