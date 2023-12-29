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В России в 2024 году появятся ПДД для электросамокатов
Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте 2025 года.

В России в 2024 году появятся ПДД для электро самокатов. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся регулирования развития средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет РИА Новости.

«В части регулирования развития средств индивидуальной мобильности и обеспечения безопасности дорожного движения при их использовании», — говорится в документе.

Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте 2025 года.

Напомним, к средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.