В России операторы связи не смогут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции

Об этом заявил вице-премьер Чернышенко.

В России операторы связи не смогут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, у операторов будет возможность поднимать тарифы только при случаях, если они вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — сказал Чернышенко. Он отметил, что за этим внимательно следит ФАС.

Вице-премьер напомнил, что за последние десятилетия операторы занимались инвестированием в инфраструктуру и созданием оборудования, поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Кроме того, в настоящее время идет речь о развитии сетей поколения 5G и имеется установка на создание российского оборудования связи.

Ради технологического суверенитета Россия должна иметь возможность решать такие вопросы самостоятельно, поэтому на отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения, заключил министр.